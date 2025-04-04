Не санкції: в ISW назвали, що допоможе похитнути становище Росії

Кремль не боїться санкцій, а Путін прагне повної капітуляції України. Диктатор прагне досягнути її під час переговорів, а якщо це не вдасться – продовжити війну. Але є спосіб змінити ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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ЗСУ можуть стати осиковим кілком в серце Путіна

Аналітики відзначають, що Путін готовий ризикувати всім, аби досягти своїх цілей. Санкції його не страшать, навіть нафтові, які обіцяв Трамп. Від президента США Путін очікує прийнятної для себе мирної угоди, під час якої вдасться захопити значні території та встановити проросійський маріонетковий уряд у Києві. Якщо капітуляції України дипломатичним шляхом не відбудеться, то господар Кремля готовий продовжувати війну.

Управління директора національної розвідки США (ODNI) указує, що Москва готова взяти на себе ризики більш тривалої війни, аніж погодитися на невигідне завершення війни.

Проте Росія стикається зі значними військовими та економічними викликами, які можуть серйозно поставити під загрозу її здатність вести війну в Україні. Генерал Крістофер Каволі говорить, що танки окупантів починають закінчуватися – в Україні втрачено понад 4 000 машин.

Війна в Україні викривила російську економіку і розкрутила російську оборонну промисловість за рахунок цивільного сектору економіки,

– цитують генерала в ISW.

На думку командувача, якщо Україна завдаватиме ворогу більших втрат, Росія не зможе компенсувати значні втрати особового складу.

"Сполучені Штати або Захід не можуть чинити максимальний тиск на Росію лише економічними інструментами. Сполучені Штати можуть використати вразливі місця Росії і досягти сильнішої позиції на переговорах, продовжуючи або збільшуючи військову допомогу Україні, щоб українські війська могли і надалі завдавати Росії значних втрат у живій силі і матеріальних засобах", – підсумовують аналітики.

До слова, Каволі заявив, що Україна частково вирішила проблему нестачі військ.