Святкували ювілей командира: як ЗСУ знищили 100 окупантів біля Енергодара
На Запорізькому фронті 27 грудня був непростий день. Усе через дощ, який лив цілий день й заважав нашим захисникам.
Кореспондент із Запоріжжя в ефірі 24 каналу розповів про слова військових. Вони повідомляли, що неможливо було їздити й ходити. "Це був наймокріший день у моєму житті" – зазначив один із захисників.
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Звичайно, що в таких умовах не сильно побігаєш, оскільки на кожний чобіт через 5 хвилин налипне багнюки вагою у 5 – 10 кілограмів. Проте дощ ніяк не заважає працювати українській артилерії, яка має вже цілий список вдалих уражень.
Ми знаємо й Генштаб підтверджує, що у селі Новобілозерка, яке неподалік Енергодара, осетини хотіли посвяткувати 50-річчя свого командира. Зібралося багато народу й про це знали не тільки осетини,
– розповів кореспондент.
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"На цьому святкуванні вбитими й пораненими стали до 100 окупантів. При чому серед них 15 – це співробітники ФСБ. Як кажуть росіяни, "красиво погуляли", – додав кореспондент.
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