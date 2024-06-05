Серйозна прогалина в обороні росіян: ЗСУ розгромили два ЗРК "Панцир"
На Півдні українські захисники знищили два ворожі ракетні комплекси "Панцир". Це недешеві зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії, які є частиною російської ППО.
Втрата будь-якої системи протиповітряної оборони для росіян є доволі відчутною. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що це відкриває нові можливості для ЗСУ.
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Чи відчутною буде втрата "Панцирів"
У Силах оборони Півдня повідомили, що українські військові знищили дві системи "Панцир" на південному напрямку. Також "відмінусувати" командний пункт та пункт управління дронами.
"Панцир" – це зенітно-ракетний артилерійський комплекс короткого радіуса дії. Його дальність близько 20 кілометрів. Це засіб, який обороняє потенційній цілі зблизька, а також часто прикриває ЗРК дальнього радіуса дії, ті ж С-300 та С-400,
– пояснив Давид Шарп.
Цікаво, що навіть всередині Росії щодо "Панциря" є багато розбіжностей. Багато хто вважає його не найвдалішим комплексом. Наприклад, ЗРК "Тор" вважають якіснішим, аніж "Панцир".
"Хай там як, це нова машина. Їх не можна штампувати у великих кількостях, тому кожна втрата завжди відчутна. На міжнародному ринку такі машини продавалися за ціною близько 15 мільйонів доларів, тобто дуже недешево. При чому я геть не впевнений, що собівартість російського міноборони саме така", – зауважив військовий оглядач.
Зрештою, будь-який знищений засіб ППО – це маленька (або й не дуже) прогалина у російській обороні. Якщо нею скористуватися, можна завдати ефективних ударів як дронами, так і ракетами, адже "Панцирі" полюють і на них.
"ППО – це завжди важлива ціль, тому знищення цих систем відкриває додаткові можливості", – додав Шарп.
Знищення російської техніки: останні випадки
- Днями Сили оборони вразили російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. Найімовірніше, удару завдали із РСЗВ HIMARS незадовго після того, як у Сполучених Штатах дозволили обмежені удари по території Росії.
- Крім того, вдень 3 червня під прицільні удари ЗСУ потрапила ціла колона техніки у Курській області. Колона з 18 одиниць вантажного транспорту рухалася неподалік від кордону із Сумщиною. Завдяки ударам дронів вдалося знищити аж 12 одиниць військової техніки ворога.
- А ось вже на самій Сумщині прикордонники вдарили FPV-дронами по комплексах дальнього візуального спостереження "Муром-П". Завдяки точній атаці знищити вдалося одразу два комплекси.