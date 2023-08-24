Сезон "бавовни" триває: на Півдні Сили оборони мінуснули 3 С-300, – Гуменюк
Збройні Сили продовжують систематично ліквідовувати російську техніку, зокрема пускові установки окупантів. За минулу добу українці знищили 3 установки С-300.
В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про болючі втрати ЗРС окупантами, передає 24 Канал. Окрім 3 С-300 за минулу добу вдалося знищити й С-400 – сучасну систему ППО окупантів.
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По окупантах щось "прилітає"
23 серпня українським воїнам вдалося вразити в Криму сучасний ЗРК С-400. Однак окрім цього ЗСУ продовжують систематичну роботу зі знищення й інших установок. Наталія Гуменюк повідомила, що лише за останню добу Збройні Сили ліквідували на Південному напрямку 3 російські установки С-300.
Вона наголосила, що росіяни більше не зможуть їх використовувати – ні як засіб оборони, ні як засіб атаки. Окупанти часто застосовували С-300 для атаки на цивільні об'єкти.
Сезон "бавовни" триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували курортний сезон. Оскільки погода дозволяє, то ми будемо продовжувати "засівати бавовну",
– сказала Гуменюк.
Гуменюк наголосила, що для будь-яких підсумків ще зарано – роботи наразі багато.
Техніки у росіян все менше і менше
- Втрати окупантів все більшають – українці щоденно вибивають першу лінію росіян, артилерію. Вони намагаються формувати якісь дивізії, але ті не мають підготовки, яка потрібна для ведення бою.
- Українські розвідці вдалося виманити російський гвинтокрил Мі-8 разом з вантажем в Україну. ГУР провели масштабну спецоперацію, у ході якої завербували пілота з Росії.
- Нещодавно вперше за весь час війни вдалося ліквідувати стратегічний бомбардувальник. На російському аеродромі повідомляли загоряння літака Ту-22М, який носить ракети Х-22.