Сезон "бавовни" триває: на Півдні Сили оборони мінуснули 3 С-300, – Гуменюк

Збройні Сили продовжують систематично ліквідовувати російську техніку, зокрема пускові установки окупантів. За минулу добу українці знищили 3 установки С-300.

В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про болючі втрати ЗРС окупантами, передає 24 Канал. Окрім 3 С-300 за минулу добу вдалося знищити й С-400 – сучасну систему ППО окупантів.

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По окупантах щось "прилітає"

23 серпня українським воїнам вдалося вразити в Криму сучасний ЗРК С-400. Однак окрім цього ЗСУ продовжують систематичну роботу зі знищення й інших установок. Наталія Гуменюк повідомила, що лише за останню добу Збройні Сили ліквідували на Південному напрямку 3 російські установки С-300.

Вона наголосила, що росіяни більше не зможуть їх використовувати – ні як засіб оборони, ні як засіб атаки. Окупанти часто застосовували С-300 для атаки на цивільні об'єкти.

Сезон "бавовни" триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували курортний сезон. Оскільки погода дозволяє, то ми будемо продовжувати "засівати бавовну",

– сказала Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що для будь-яких підсумків ще зарано – роботи наразі багато.

Техніки у росіян все менше і менше