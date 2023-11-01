Понад 300 тисяч знищених росіян: коли агресор може зупинити війну

Станом на 31 жовтня втрати російських загарбників на війні в Україні становлять понад 300 тисяч осіб. Однак країна-агресорка ще має шляхи поповнення свого особового складу.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що втрати не завадять Росії вести війну проти України.

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"Кількість жертв – умовне поняття для Росії. Дуже багато хто помилявся із західних оглядачів і в нас, коли прогнозували поріг чутливості шалених втрат у Росії", – зазначив Мусієнко.

Так, ворог не зупинився ані за 100 тисяч знищених військовослужбовців, ані за 200 тисяч. Вочевидь не станеться цього й тепер. Однак росіяни можуть припинити бойові дії з інших причин. Наприклад, у разі тотального невдоволення своєю владою або появи другого Пригожина, який доведе справу до кінця.

Чому війна вигідна Путіну

Президент Росії зацікавлений у війні проти України з кількох причин. Передусім ідеться про запоруку збереження кремлівського режиму при владі. Крім того, доки Путін продовжує війну, доти він цікавий тому ж Китаю, який готовий купувати сировину та надавати кошти.

Не видно поки що, що "згортатимуть",

– констатував Мусієнко.

Водночас лунають заяви про переговори, зокрема від міністра оборони Сергєя Шойгу. Але таким чином країна-агресорка лише хоче заморозити війну, щоб накопичити сили для нового наступу.

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