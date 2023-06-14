ЗСУ знищили 4 роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку: потужне відео

14 червня 2023, 17:26
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Джерело:

Олександр Тарнавський

Українські військові продовжують вибивати ворога з нашої землі. Зокрема, за добу вони знищили 4 роти російських окупантів на Таврійському напрямку.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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ЗСУ знищили 4 роти росіян

Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 4 роти,
– зазначив генерал.

Окрім цього, наші воїни знищили та пошкодили 56 одиниць ворожої військової техніки, зокрема:

  • 9 танків,
  • 9 одиниць БМП,
  • 2 МТЛБ,
  • 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
  • 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",
  • самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт",
  • зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",
  • РСЗВ "Ураган",
  • 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",
  • РЕБ "Поле-2",
  • БпЛА "Shahed-136",
  • 2 бронеавтомобілі "Тигр".

Також українським бійцям вдалося знищити 6 складів з боєприпасами ворога.

Дивіться відео, як Сили оборони завдавали росіянам втрат

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Загальні втрати Росії у війні

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 14 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом 217 330 бійців. Варто зауважити, що ці дані – лише приблизні, адже через високу інтенсивність боїв важко порахувати точні втрати противника. Тому вони можуть бути значно вищими.

Також окупаційна армія стрімко втрачає свою техніку. Зокрема, українські військові вже спопелили:

  • танків – 3 943 (+8 за добу 13 червня);
  • бойових броньованих машин – 7 653 (+11);
  • артилерійських систем – 3 783 (+17);
  • РСЗВ – 603 (+2);
  • засобів ППО – 364 (+1);
  • літаків – 314;
  • гелікоптерів – 300;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15);
  • крилатих ракет – 1 196 (+13);
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9);
  • спеціальної техніки – 516 (+5).

Автор: Ольга Котів