ЗСУ знищили 4 роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку: потужне відео
Джерело:Олександр Тарнавський
Українські військові продовжують вибивати ворога з нашої землі. Зокрема, за добу вони знищили 4 роти російських окупантів на Таврійському напрямку.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Цікаво У Макарівці росіяни потрапили у засідку: нові деталі звільнення селища
ЗСУ знищили 4 роти росіян
Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 4 роти,
– зазначив генерал.
Окрім цього, наші воїни знищили та пошкодили 56 одиниць ворожої військової техніки, зокрема:
- 9 танків,
- 9 одиниць БМП,
- 2 МТЛБ,
- 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
- 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",
- самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт",
- зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",
- РСЗВ "Ураган",
- 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",
- РЕБ "Поле-2",
- БпЛА "Shahed-136",
- 2 бронеавтомобілі "Тигр".
Також українським бійцям вдалося знищити 6 складів з боєприпасами ворога.
Дивіться відео, як Сили оборони завдавали росіянам втрат
Варто прочитати "Вам ніяка зброя не допоможе": полонений окупант закликав земляків негайно забиратися з України
Загальні втрати Росії у війні
У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 14 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом 217 330 бійців. Варто зауважити, що ці дані – лише приблизні, адже через високу інтенсивність боїв важко порахувати точні втрати противника. Тому вони можуть бути значно вищими.
Також окупаційна армія стрімко втрачає свою техніку. Зокрема, українські військові вже спопелили:
- танків – 3 943 (+8 за добу 13 червня);
- бойових броньованих машин – 7 653 (+11);
- артилерійських систем – 3 783 (+17);
- РСЗВ – 603 (+2);
- засобів ППО – 364 (+1);
- літаків – 314;
- гелікоптерів – 300;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15);
- крилатих ракет – 1 196 (+13);
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9);
- спеціальної техніки – 516 (+5).