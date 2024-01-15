Ворог може розпочати "удари відплати" після знищення А-50 та Іл-22: ЦПД прогнозує ракетні атаки

Ввечері 14 січня наші військові знищили російський А-50 та підбили Іл-22. У Центрі протидії дезінформації прогнозують ракетні обстріли, пов'язані з успішним збиттям ворожих повітряних суден.

У Центрі протидії дезінформації попередили про так звану "відплату" за збиті літаки А-50 та Іл-22. Відтак, українців закликають бути обережними, адже ворог дійсно може завдати ракетних ударів, виправдовуючи їх буцімто помстою за свої повітряні судна.

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Слід очікувати ракетних обстрілів

У ЦПД зазначили, що після знищення російського літака А-50 та підбиття Іл-22 варто очікувати на старт інформаційної кампанії. Вона міститиме погрози, у яких йтиметься про буцімто "удари відплати". Пишуть, що основна мета таки меседжів полягатиме у тому, щоб залякати українців, а також знизити їхній моральний дух.



Росіяни можуть атакувати Україну після знищення А-50 та Іл-22 / Інфографіка ЦПД

Крім того, у ЦПД прогнозують найближчими днями ракетні обстріли. Відтак, закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нагадуємо, що під час її оголошення у вашому регіоні слід перебувати в укриттях. І робити це доти, поки не буде відбою.

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