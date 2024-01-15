Ворог може розпочати "удари відплати" після знищення А-50 та Іл-22: ЦПД прогнозує ракетні атаки
Джерело:Центр протидії дезінформації
Ввечері 14 січня наші військові знищили російський А-50 та підбили Іл-22. У Центрі протидії дезінформації прогнозують ракетні обстріли, пов'язані з успішним збиттям ворожих повітряних суден.
У Центрі протидії дезінформації попередили про так звану "відплату" за збиті літаки А-50 та Іл-22. Відтак, українців закликають бути обережними, адже ворог дійсно може завдати ракетних ударів, виправдовуючи їх буцімто помстою за свої повітряні судна.
Читайте також Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня
Слід очікувати ракетних обстрілів
У ЦПД зазначили, що після знищення російського літака А-50 та підбиття Іл-22 варто очікувати на старт інформаційної кампанії. Вона міститиме погрози, у яких йтиметься про буцімто "удари відплати". Пишуть, що основна мета таки меседжів полягатиме у тому, щоб залякати українців, а також знизити їхній моральний дух.
Росіяни можуть атакувати Україну після знищення А-50 та Іл-22 / Інфографіка ЦПД
Крім того, у ЦПД прогнозують найближчими днями ракетні обстріли. Відтак, закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нагадуємо, що під час її оголошення у вашому регіоні слід перебувати в укриттях. І робити це доти, поки не буде відбою.
ЗСУ знищили А-50 та підбили Іл-22: що відомо
- Пізно ввечері 14 січня стало відомо, що наші військові знищили російський літак ДРЛС А-50, а також підбили повітряний командний пункт Іл-22М11.
- Як повідомили журналісти, А-50 близько 21:10 – 21:15 заступив на чергування у районі Кирилівки. Практично відразу ж повітряне судно вдалося збити. Відомо, що літак зник з радарів та більше не відповідав на запити від тактичної авіації.
- Згодом пілот російського Су-30 виявив займання та падіння якогось повітряного судна. Ймовірно, це був літак ДРЛС. Як розповіли джерела 24 Каналу, його бортовий номер – RF-50601.
- Якщо говорити про ІЛ-22М11 з бортовим номером 75106, то цьому повітряному судну пощастило. Його пошкодили у районі Стрілкового, де він здійснював чергування. Підбили його уздовж узбережжя Азовського моря. Літаку вдалося приземлитися в Анапі. Але його стан такий, що він навряд чи підлягає відновленню.
- Власне, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Іл-22М11, схоже, таки вдалося посадити в Анапі. Водночас він підкреслив, що цей літак уже не відрихтувати. Відтак, можна вважати, що і його ворог втратив.
- Як зазначив Кирило Буданов, у Росії тепер залишилося лише 8 літаків А-50. Він зауважив, що таке знищення літаків, імовірно, вплине на можливість ворога цілодобово вести оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій.