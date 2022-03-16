ЗСУ знищили 7 бойових вертольотів Росії у районі Чорнобаївки
16 березня 2022 , 03:22Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ
Українські захисники вдарили по окупантах у районі Чорнобаївки, що на Херсонщині. Внаслідок ефективної роботи ЗСУ ворог втратив ще 7 бойових вертольотів.
Про це у ніч проти 16 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там опублікували щоденне зведення щодо російського вторгнення в Україну.
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Ситуація на Південнобузькому напрямку
Там противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, а також – на удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Водночас окупанти не відмовляються від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Та що б вони не задумували загарбники – вони отримають гідну відсіч від наших захисників.Зверніть увагу! Станом на 15 березня Росія втратила до 40% підрозділів, залучених до війни проти України. Вони або повністю знищені, або втратили свою боєздатність.
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