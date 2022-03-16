ЗСУ знищили 7 бойових вертольотів Росії у районі Чорнобаївки

Українські захисники вдарили по окупантах у районі Чорнобаївки, що на Херсонщині. Внаслідок ефективної роботи ЗСУ ворог втратив ще 7 бойових вертольотів.

Про це у ніч проти 16 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там опублікували щоденне зведення щодо російського вторгнення в Україну.

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Ситуація на Південнобузькому напрямку

Там противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, а також – на удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Водночас окупанти не відмовляються від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Та що б вони не задумували загарбники – вони отримають гідну відсіч від наших захисників.

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