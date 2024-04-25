Не менше 10 влучань: ЗСУ масово ліквідували російських офіцерів у Маріупольському районі

Вночі 24 квітня у Маріупольському районі чули щонайменше 12 вибухів. Тоді не пощастило офіцерам, які базувалися на колишньому полігоні полку "Азов". Внаслідок атак чимало з них було поранено та ліквідовано.

На підприємстві не розміщували техніку, однак від того ці удари для росіян не стали менш болючими. Про втрати ворога 24 Каналу повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

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Якісне знищення окупаційних сил

У Маріупольському районі у селі Бабах-Тарама, що на кордоні Донецької та Запорізької областей, ще 24 квітня пролунало щонайменше 12 вибухів. Мовиться про колишній танковий полігон полку "Азов". Сьогодні його використовують окупанти для тренування та облаштування баз для підготовки та ротації своїх мобілізованих.

Раніше повідомляли про те, що там було не менше 10 влучань.

З урахуванням всієї інформації, ми можемо сказати, що було ураження одного з колишніх пансіонатів комбінату Ілліча. Тепер там базуються не лише військові, а й офіцерський склад Росії. Точно знаємо про 7 загиблих офіцерів та 20 поранених. Який їхній стан – достеменно невідомо, бо їх вивезли на лікування в Бердянський район,

– розповів Петро Андрющенко.

Відомо також, що техніки там не було. Втім ЗСУ завдали не просто кількісного, а якісного ураження по скупченню окупаційних сил. Андрющенко, аналізуючи характер вибухів та ураження, припустив, що удар здійснили ракетами ATACMS з касетними боєголовками.

Передислокація особового складу та зброї

На тлі нещодавніх атак у Маріуполі окупанти провели внутрішнє переміщення військових складів. Зокрема, у партизанському русі "Атеш" повідомляли, що росіяни намагаються розміщувати техніку та зброю біля житлових будинків, лікарень та шкіл, що створює загрозу для цивільних.

Так і є. Основну кількість невеликих складів розмістили ближче до житлової забудови, на резервні місця. У нас все це зафіксовано, дані вже передали Силам оборони. А живу силу, за резервним планом, розмістили у вільних квартирах та гуртожитках,

– зазначив Андрющенко.

Процес передислокації росіян зараз не завершений. Через паніку, що лише наростає, вони продовжують внутрішнє переміщення та пошук нових місць базування.

Така стабілізація може тривати ще близько тижня.

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