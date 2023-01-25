Ворогів згубила власна тупість: боєць "Мадяр" показав ефектне фаєр-шоу на околицях Бахмута

Продовжуємо ранок з гарних новин. Боєць ЗСУ родом з Закарпаття з позивним "Мадяр" поділився крутим відео. На ньому можна побачити, як гарно горить боєкомплект ворога біля Бахмута.

Росіяни не полишають спроб наступати на Бахмут. Тож нашим військовим залишається єдине – знищувати ворога, його техніку та зброю. З чим вони справляються на відмінно, завдаючи загарбникам непоправних втрат.

Читайте також Українські розвідники здійснили нічний рейд в районі Нової Каховки: ворог зазнав суттєвих втрат

Був боєкомплект – і нема

Знищити ворожий боєкомплект вдалося 24 січня. "Мадяр" не був би собою, якби не показав цілу історію: від виявлення цілі до її знищення. Як зауважив військовий, окупанти, традиційно для себе, перетворюють усе довкола на звалище. На відео можна побачити гору сміття, яке лежить на позиціях ворога.

Але найбільше уваги привернула інша гора – боєкомплекту. От і його наші захисники перетворили на справжні феєрверки. Трішки, так би мовити, спалахнули дупи в окупантів на околиці Бахмута.

Вам до ранкового кавелю. Ох, файно, коли та горіла сосна, палала,

– написав "Мадяр", побажавши спокійного дня.

ЗСУ ефектно знищили боєкомплект ворога біля Бахмута: дивіться відео

Окупанти не припиняють атаки

У ранковому зведенні Генштабу від 25 січня повідомляють, що шалені втрати ворога не зупиняють його. За минулу добу зафіксували наступи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Додамо, що на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському у ворога інша мета – вести оборону.

Також Сили оборони 24 січня відбили атаки ворога поблизу низки населених пунктів. Російських загарбників вдалося відкинути поблизу Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Новобахмутівки, Красногорівки, Мар'їнки, а також Чарівного на Донеччині.