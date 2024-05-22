Чим болісна для росіян втрата корабля "Циклон": військове зведення від Світана

Вночі 19 травня ЗСУ знищили російський ракетний корабель "Циклон" у бухті Севастополя. Наші воїни роблять усе, щоб убезпечити Україну від обстрілів з Чорного моря.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав, чому "Циклон" є великою втратою для противника.

До речі Окупанти укріплюють військово-морську базу в Новоросійську: у чому причина

Чим важливе знищення "Циклону"

Полковник запасу зазначив, що одне з основних завдань наших захисників – знищення ворожих ракетоносіїв. У росіян донедавна було 9 ракетоносіїв, зокрема, 6 кораблів.

Тому для них це дуже велика втрата,

– наголосив Світан.

За його словами, після знищення "Циклону" в окупантів залишилося лише 5 надводних кораблів і 3 підводні човни, які можуть запускати ракети. Кораблі мають по 8 ракет кожен, а підводні човни – по 4.

Тому, зауважив він, наші Збройні Сили поставили завдання у нуль зачистити російські носії ракет, щоб убезпечити Україну принаймні від обстрілів із Чорного моря.

У нас є такі можливості, додав Світан. Тому цього року Чорноморський флот може повністю залишитися без носіїв, лише декілька штук буде у Каспійському морі. Звідти росіяни також точно можуть дістати до частини України.

Чому росіяни хочуть захопити Білогорівку

Світан розповів, що в Білогорівці Луганської області російські окупанти намагаються накривати наші частини різними засобами ураження.

Але після того, як туди підійшли натівські, зокрема американські, боєприпаси, у наших захисників з'явилося достатньо засобів, аби знищувати росіян та утримувати їх на цьому рубежі.

Що відбувається у Білогорівці: дивіться на карті

Він наголосив, що у Білогорівці є гарні механізми для утримання росіян від просування – копальні та досить серйозна промзона. З півночі цей населений пункт прикривається Сіверським Донцем, зі сходу копальнями, а на півдні є хороші фортифікаційні споруди.

Тому Білогорівка нині стоїть, для росіян це як кістка у горлі,

– сказав Світан.

Окупанти чудово розуміють, що Білогорівський виступ – це плацдарм для подальшого руху по правому березі Сіверського Донця на Лисичанськ й далі у бік Луганська. Для противника це дуже небезпечно. Тому окупанти все літо намагатимуться зрізати 2 вклинення – Білогорівське та Роботинське.

Втрати флоту Росії в Чорному морі: останні новини