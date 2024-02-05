Нетипова ворожа ціль: українські воїни знищили наземний колісний дрон

Українські захисники знищили нетипову ворожу ціль. Так, статистику втрат Росії поповнив наземний колісний дрон.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія". Також бригадний генерал оприлюднив кадри знищення ворожого безпілотника.

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Знищено наземний колісний дрон

Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування,

– зазначив командувач.

Також уточнив, що російський дрон був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонацію вибухівки з цього БпЛА зафіксували на відео.

Українські воїни знищили російський наземний колісний дрон: дивіться відео

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Втрати ворога за добу на Таврійському напрямку