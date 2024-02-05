Нетипова ворожа ціль: українські воїни знищили наземний колісний дрон
Джерело:Командувач Тарнавський
Українські захисники знищили нетипову ворожу ціль. Так, статистику втрат Росії поповнив наземний колісний дрон.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія". Також бригадний генерал оприлюднив кадри знищення ворожого безпілотника.
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Знищено наземний колісний дрон
Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування,
– зазначив командувач.
Також уточнив, що російський дрон був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонацію вибухівки з цього БпЛА зафіксували на відео.
Українські воїни знищили російський наземний колісний дрон: дивіться відео
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Втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
- Командувач Тарнавський розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби окупанти завдали 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, провели 38 бойове зіткнення та вчинили 788 артобстрілів.
- Водночас генерал наголосив, що наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
- Загальні втрати Росії минулої доби становлять 385 осіб і 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Знищено 2 склади боєприпасів росіян.
- Також Сили оборони знищили 143 безпілотники різних типів.