ЗСУ знищили позиції російських артилеристів на Ізюмському напрямку: ефектне відео

Збройні Сили України знищили позиції російських артилеристів на Ізюмському напрямку. Окрім того, українські воїни відновили контроль над 6 населеними пунктами на Харківщині.

Збройні Сили України знищили батарею артилерійської системи 2С3 "Акація" – 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.

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На відео помітно, як здетонував боєкомплект САУ від прямого влучання українською 152-мм "Мста-Б".

Відео знищення позиції російських артилеристів на Ізюмському напрямку:



Українські військові розповіли журналістам, що їхнім основним завданням було замкнути Куп’янсько-Ізюмське російське угруповання в кільце. Після успішної атаки штаб армії загарбників втік із села Липці Харківської області.

До слова, також 6 травня ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами на Харківщині – Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Інші втрати ворога за 7 травня

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