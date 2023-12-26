Нічого кращого не придумали, – Ігнат про реакцію росіян на збиття одразу кількох Су-34

Впродовж кількох останніх днів Повітряні сили ЗСУ відправили "у вічний політ" чимало російських літаків. Зокрема, мовиться про бомбардувальники Су-34, які завдають удари керованими авіабомбами по передньому краю й глибокому тилу.

В ефірі 24 Каналу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про істерику окупантів після рекордного знищення російських літаків.

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Ворогу не вистачає сміливості визнати всі свої втрати

Російське керівництво відправляє пілотів фактично на смерть, адже вони запросто можуть опинитися у зоні потенційного ураження Patriot, який швидко завдасть удар й знищить групу ударних літаків.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ нагадав, що подібна історія вже була у травні над Брянською областю Росії, потім був випадок із Су-35 на Одещині й ще один із Су-24М.

Росіяни не хочуть вчитися на помилках,

– зазначив Ігнат.

Військове командування Росії відправляє пілотів якомога далі в український тил, щоб знищувати об'єкти в глибині оборони, проте закінчується це плачевно.

"Ворог навіть визнає свої втрати. Не всі, звісно, але визнає. Щоб хоч якось зарадити цьому, окупанти нічого кращого не придумали як умовно у зведенні міноборони Росії "знищити" наші IRIS-T та два Су-24М, які у ніч проти 26 грудня завдали удар по ВДК "Новочеркаськ", – зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни "знищують" F-16, яких немає в Україні

Збройні Сили України у ніч проти 26 січня завдали потужного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" російського флоту, який перебував у тимчасово окупованій Феодосії.

Втім, це далеко не всі уявні "здобутки" країни-агресора. Протягом цього тижня росіяни вже нібито "знищили" цілу ескадрилью винищувачів F-16, які Україні ще навіть не передали. До того ж пропагандисти "підтвердили" інформацію фейковими фотографіями з 2018 року із Західного аеродрому.

На території України ще немає жодного винищувача F-16. 22 грудня стало відомо, що Нідерланди почали підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки до України. Як зазначив Ігнат, до кінця 2023 року в передачі F-16 немає потреби, адже нині триває навчальний процес льотного складу, наземного персоналу та підготовка інфраструктури.

Немає підстав і доцільності розміщувати F-16 на території України. Все відбувається поступово,

– додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Країни, які долучилися до коаліції F-16, надають Повітряним силам ЗСУ свої майданчики для того, щоб пілоти й інший персонал мали змогу проходити навчання. Зараз українці проходять процес переозброєння на F-16 в екстреному режимі.

"Жодна з країн світу не переходила в рекордні терміни з радянського на західний літак", – зауважив Ігнат.

ЗСУ знищують російську авіацію