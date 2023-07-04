Цієї ночі ми працювали по ворожих човнах, – Гуменюк

У ніч проти 4 липня українські захисники потужно працювали по ворожих човнах. Таким чином, ЗСУ позбавили окупантів можливості пересуватися по воді.

За допомогою човнів терористи намагаються розвідувати наші дії. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Українські воїни потужно нищать ворожі човни

За словами Гуменюк, цієї ночі наші військові більше працювали по російських човнах.

Ми позбавили ворога можливості пересуватися по воді,

– зауважила вона.

Як виявилось, за допомогою човнів загарбники намагаються відтиснути місцеве населення, розвідувати наші дії, щоб зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм боязко.

Окрім цього, Гуменюк наголосила, що у контрбатарейній боротьбі дуже важких напрямків немає. Треба зосереджувати вогонь там, де скупчується ворог.

"Ми також застосовуємо і авіацію, і артилерію для того, щоб вражати місця скупчення техніки. Намагаємось знищити склади з боєприпасами", – додала вона.

Гуменюк попередила українців щодо нових ракетних атак

Напередодні Гуменюк заявила, що росіяни витримують паузу і найближчим часом можуть знову вдатися до повітряного терору. Зараз вони вишукують об’єкти для удару та розробляють нову тактику.

За її словами, окупанти вивчають зміну обстановки як у прифронтовій зоні, так і у глибших, тилових регіонах, зокрема тих, які вони вважають хабами для підготовки резервів і сил майбутнього активного наступу. Отже, з огляду на це рівень ракетної загрози лишається високим.