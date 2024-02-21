ЗСУ знищили ще один ворожий винищувач Су-34

Українські захисники продовжують "приземляти" ворожу авіацію. Так, ЗСУ збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про успішну бойову роботу військових повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Так, українські захисники "приземлили" вже 7 російський борт за останні кілька днів.

Дивіться також Ворог не очікував: як ЗСУ вдалося перехитрити російську авіацію

"Вєчного польоту"

Олещук повідомив, що українські захисники близько о 07:30 21 лютого збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Під прицілом був і Су-35, але екіпаж здійснив маневр і російські пілоти, на жаль, поки що не відправляться до Кобзона, але це тимчасово.

Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!

– повідомив Олещук.

Командувач також зауважив, що українські захисники демонструють успішно бойову роботу, тому його настрій просто чудовий.



ЗСУ збили Су-34 / Інфографіка Повітряних сил

Так, за останній тиждень українські захисники збили 7 російських винищувачів:

5 винищувачів-бомбардувальників Су-34,

2 винищувачі Су-35.

"Нельотні умови" для російських бортів