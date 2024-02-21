ЗСУ знищили ще один ворожий винищувач Су-34
Українські захисники продовжують "приземляти" ворожу авіацію. Так, ЗСУ збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про успішну бойову роботу військових повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Так, українські захисники "приземлили" вже 7 російський борт за останні кілька днів.
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"Вєчного польоту"
Олещук повідомив, що українські захисники близько о 07:30 21 лютого збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Під прицілом був і Су-35, але екіпаж здійснив маневр і російські пілоти, на жаль, поки що не відправляться до Кобзона, але це тимчасово.
Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!
– повідомив Олещук.
Командувач також зауважив, що українські захисники демонструють успішно бойову роботу, тому його настрій просто чудовий.
ЗСУ збили Су-34 / Інфографіка Повітряних сил
Так, за останній тиждень українські захисники збили 7 російських винищувачів:
- 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34,
- 2 винищувачі Су-35.
"Нельотні умови" для російських бортів
- Українські захисники успішно нищать російську авіацію. Так, 17 лютого підрозділи Повітряних сил збили відразу 3 російські літаки – 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 1 винищувач Су-35. Ворожі винищувачі приземлили під час їхньої спроби завдати ударів КАБами на Сході.
- Наступного дня, 18 лютого, близько о 6-й ранку українські захисники збили ще один російський винищувач Су-34. Ліквідували ворожий борт воїни повітряного командування "Схід".
- 19 лютого російська авіація вкотре зазнала втрат. ЗСУ на Сході приземлили ще два винищувачі – Су-34 та Су-35. Ворожі борти знову намагалися завдати ударів авіабомбами, але їхній цинічний план зруйнували українські захисники. До слова, збитий Су-35 впав в Азовське море.
- За даними Генштабу ЗСУ, не враховуючи збитий зранку 21 лютого Су-34, Росія вже втратила 338 літаків та 325 гелікоптерів. Крім того, втрати ворога в особовому складі вже перевищили 406 тисяч. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 130 окупантів.