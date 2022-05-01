ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині: вбито понад 70 окупантів

Українські війська завдали удару по позиціях ворога районі Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Там вдалося знищити склад боєприпасів і вбити більше, ніж 70 ворогів.

Про це 1 травня повідомив глава Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Він додав, що наразі на Херсонщині проводяться й інші операції наших військових.

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Знищенням загальмували накопичування сил

Посадовець зазначив, що знищення складу боєприпасів було дуже важливим. Адже це превентивний удар, який завадив окупаційним військам накопичувати сили.

Було знищено склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога, понад 70 осіб убитими. Були проведені та проводяться інші операції,

– написав Вілкул.

Проте він одразу ж сказав, що не може оприлюднювати деталі операцій. Адже це може завадити успішній роботі наших захисників.

Обстрілюють цивільних різним озброєнням

Росіяни також невпинно обстрілюють мирні території. Голова адміністрації вказав, що вогонь ведеться з усіх видів озброєння:

реактивних систем залпового вогню;

мінометів;

ствольної артилерії.

Протягом тижня російські війська таким чином, зокрема, атакували Зеленодольськ, Мар'янське, Велику Кострому, Малу Кострому.

Деякі громади зазнають обстрілів до шести разів на день. Орки просто проводять тактику випаленої землі та залякування мешканців. Застосовуються заборонені у всьому світі касетні та фосфорні боєприпаси,

– розповів посадовець.

Наразі в регіоні передусім удар дійсно припадає на об'єкти, які жодним чином не стосуються військових. Протягом попереднього тижня там були пошкоджені:

житлові будинки;

господарські будівлі;

елеватори;

електростанції;

та інших об'єктах інфраструктури.

Чому знищення складу боєприпасів важливе

Генштаб ЗСУ у своєму зведенні вечері 1 травня повідомив, що Росія готує умови для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв. Наразі ворог намагається захопити для цього якомога більше територій Херсонщини.

На Криворізькому напрямку протягом тижня тривають обстріли. Також там ведуть активну розвідку. Також російські війська почали перегрупування військ. Тому будь-який такий удар зараз зриває плани агресора.

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