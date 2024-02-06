Станції РЕБ "Гарпія" і сотні вбитими: росіяни зазнають шалених втрат на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують завдавати росіянам нищівних втрат. Українські захисники впевнено відбивали атаки окупантів.

На передовій в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за останню добу ворог проводив інтенсивні атаки. Російські війська здійснили 21 авіаудар, 73 штурмові дії та 732 артилерійські обстріли.

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Генерал Тарнавський розповів про втрати ворога

На Таврійському напрямку ворог минулої доби втратив 483 особи та 34 одиниці військової техніки.

Зокрема, наші війська знищили:

5 танків;

13 бойових броньованих машин;

7 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

Варто відзначити, що наші воїни також ефективно атакували та знищили 3 станції РЕБ "Гарпія" і один склад боєприпасів.

Також у повідомленні зазначається, що Силами оборони за останню добу було нейтралізовано 190 безпілотників різних типів.

Українські захисники й захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках,

– зазначив Тарнавський

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