ЗСУ знищили вогневу точку російських найманців: потужне відео

Підрозділ ЗСУ знищив вогневу точку російсько-окупаційних військ на Донбасі. Так українські захисники відреагували на прицільний вогонь бойовиків.

Відповідне відео опублікував у мережі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, кадри були зняті на Донеччині.

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"Спеціально для тих, хто вважає, що українські військові не дають "отвєтку", коли по них стріляють проросійські бойовики", – написав Цаплієнко.

Українські військові знищили вогневу точку окупантів: дивіться відео

Від початку доби 2 квітня у районі проведення операції ООС російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Український військовий отримав поранення.

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Окупанти регулярно обстрілюють позиції ЗСУ, попри режим тиші. На тлі ескалації конфлікту на Донбасі відбувається перекидання російських військових до кордонів з Україною.

Росія стягує військову техніку до кордонів України – у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму. Такі дії Кремль пояснює навчаннями.

За даними української розвідки, Росія готує провокаційні заходи на Донбасі, аби розширити там свою військову присутність та просунутися вглиб України.

Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Той запевнив українського дипломата у підтримці з боку його країни.

Раніше у Пентагоні висловили стурбованість маневрами російських військ і їх нарощуванням на кордоні з Україною. Там вважають, що мовиться не про навчання.



Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу