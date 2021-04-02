ЗСУ знищили вогневу точку російських найманців: потужне відео

Підрозділ ЗСУ знищив вогневу точку російсько-окупаційних військ на Донбасі. Так українські захисники відреагували на прицільний вогонь бойовиків.
Джерело:телеграм Андрія Цаплієнка
Відповідне відео опублікував у мережі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, кадри були зняті на Донеччині.
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"Спеціально для тих, хто вважає, що українські військові не дають "отвєтку", коли по них стріляють проросійські бойовики", – написав Цаплієнко.
Українські військові знищили вогневу точку окупантів: дивіться відео
Від початку доби 2 квітня у районі проведення операції ООС російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Український військовий отримав поранення.
Загострення на Донбасі: що відбувається
- Окупанти регулярно обстрілюють позиції ЗСУ, попри режим тиші. На тлі ескалації конфлікту на Донбасі відбувається перекидання російських військових до кордонів з Україною.
- Росія стягує військову техніку до кордонів України – у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму. Такі дії Кремль пояснює навчаннями.
- За даними української розвідки, Росія готує провокаційні заходи на Донбасі, аби розширити там свою військову присутність та просунутися вглиб України.
- Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Той запевнив українського дипломата у підтримці з боку його країни.
- Раніше у Пентагоні висловили стурбованість маневрами російських військ і їх нарощуванням на кордоні з Україною. Там вважають, що мовиться не про навчання.
Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу