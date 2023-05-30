ССО влаштували вдалу засідку на російських окупантів на одному з островів Херсонщини

Наші бійці із Сил спецоперацій влаштували вдалу засідку на окупантів на одному з островів на Півдні України. Події розгорталися у Херсонській області.

Деталі спецоперації розповів боєць морського центру ССО. Нашим бійцям було поставлено завдання висадитися на один з островів у Херсонській області, провести там зачистку та зайняти позиції.

Дивіться також Щоб не кидати техніку під час відступу, – військовий експерт пояснив дії окупантів на Херсонщині

Яку засідку ворогу влаштували наші захисники

Після того, як захисники пробули на острові пів доби, вони побачили, як прямо до них уздовж річки рухається катер. Це була група російських військових. Оператори бойової групи миттєво відкрили щільний вогонь по противнику. При цьому росіяни були підготовані й також почали стріляти у відповідь з великокаліберного кулемета.

При цьому в українських оборонців не було жодних втрат. Водночас наші захисники одразу знищили російського командира та човняра, який вів катер. Це надалі підтвердили отримані розвіддані. Ворожий човен погрузився у комиші,

– зазначили наші захисники.

Після цього воїни відійшли, адже по острову могла б працювати ворожа артилерія. Через пів години після їхнього відходу росіяни дійсно відкрили вогонь. Коли ситуація стабілізувалася, українські воїни вийшли до ворожого човна, аби повністю знищити її. Вони зробили це для того, щоб противник знову нею не заволодів.

Як бійці ССО влаштували вдалу засідку: дивіться відео

Додамо, що острови у гирлі Дніпра на Херсонщині – це червона зона, до якої не допускають цивільних та пресу. Там постійно тривають бої. Українські військові тримають ситуацію під контролем.

Серед тих районів, де відбуваються бойові зіткнення поблизу Херсона, називають острови у дельті Дніпра. Серед них, зокрема, острів Великий Потьомкінський. На карті бойових дій він фактично поділений. На ньому присутні як окупанти, так і українські підрозділи.