Українські захисники перетворили ворожий Мі-35М на металобрухт: яскраві кадри

Українська артилерія 14-ї бригади знищила ворожий вертоліт Мі-35 під Токарівкою, що на Харківщині. Тепер він перетворився на металобрухт.

Оприлюднили знімки російського вертольота на Харківщині. Визначили точний тип – Мі-35М.

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Як "приземлили" вертоліт

Українська 14-та механізована бригада яскраво знищила російський Мі-35М. Зважаючи на все, цей ударний вертоліт був пошкоджений зенітним вогнем або мав якусь несправність. Він був змушений здійснити посадку до того, як був знищений артилерією.

Збитий вертоліт / Фото Ukraine Weapons Tracker:

Інший вертоліт Мі-8 схоже був рятувальним гуртом, який евакуював пілотів.

Втрати ворога: останні новини

За понад рік повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ вже знищили 305 ворожих літаків, 209 гелікоптерів та 2160 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загалом наші захисники вже ліквідували орієнтовно 165 610 російських загарбників. Лише за останню добу "мінуснули" 700 загарбників. Зазначимо, з 13 по 19 березня Сили оборони ліквідували 5820 окупантів. Ймовірно, таких втрат росіяни зазнали на Сході, оскільки там йдуть найбільш інтенсивні бої.