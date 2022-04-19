ЗСУ знищили вже 20 800 окупантів: спалено багато техніки ворога
19 квітня 2022 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують нещадно знищувати російських окупантів. ЗСУ ліквідували вже щонайменше 20 800 ворогів.
Відповіндну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України вранці 19 квітня.
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Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано;
- танків – 802 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;
- артилерійських систем – 386 одиниць;
- РСЗВ – 132 одиниць;
- засоби ППО – 67 одиниць;
- літаків – 169 одиниць;
- гелікоптерів – 150 одиниць;
- автомобільної техніки – 1 495 одиниць;
- кораблі / катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 одиниць;
- спеціальна техніка – 27 одиниць;
- пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
Українські військові вказали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – у правді!
– додали в Генштабі ЗСУ.
Втрати Росії у війні проти України / Дані Генерального штабу ЗСУ
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