ЗСУ знищили вже 20 800 окупантів: спалено багато техніки ворога

19 квітня 2022 , 09:46
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують нещадно знищувати російських окупантів. ЗСУ ліквідували вже щонайменше 20 800 ворогів.

Відповіндну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України вранці 19 квітня.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано;
  • танків – 802 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;
  • артилерійських систем – 386 одиниць;
  • РСЗВ – 132 одиниць;
  • засоби ППО – 67 одиниць;
  • літаків – 169 одиниць;
  • гелікоптерів – 150 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1 495 одиниць;
  • кораблі / катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 одиниць;
  • спеціальна техніка – 27 одиниць;
  • пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Українські військові вказали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – у правді!
– додали в Генштабі ЗСУ.


Втрати Росії у війні проти України / Дані Генерального штабу ЗСУ

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти у ніч проти 19 квітня пішли у широкомасштабний наступ на Донбас.

До слова – росіяни пішли у наступ на Донбасі: дивіться відео

 

Автор: Олег Васьків