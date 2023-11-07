Тепер буде тепло, але є нюанс: ЗСУ влаштували для окупантів "опалювальний сезон"
На відміну від держави-агресора, українці піклуються про російських військових. Так, на одному з південних напрямків ЗСУ організували загарбникам опалювальний сезон. Щоправда, є нюанс.
Відповідне відео оприлюднило Оперативне командування "Захід". Військові наголосили, що опалювальний сезон розпочався, передає 24 Канал.
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Дали окупантам трохи вогню
На кадрах – потужна робота реактивної системи залпового вогню "Град". Окупантів потужно "зігріла" 33-тя окрема механізована бригада.
Пишуть, що росіянам дуже холодно в окопах. Тому ми вирішили дати їм трохи вогню,
– підкреслили українські захисники.
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Як ЗСУ влаштували ворогу "опалювальний сезон": дивіться відео
Росія вже втратила понад 306 тисяч своїх військових
- Зауважимо, що станом на ранок 7 листопада держава-терорист уже втратила у повномасташній війні проти України понад 306 тисяч бійців.
- Так, майже 900 окупантів наші воїни ліквідували за минулу добу.
- Окрім того, українські Герої перетворили на брухт більш ніж 42 тисячі російської техніки.