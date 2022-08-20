Українські війська знищують “красиво”, – Ступак про “бавовну” на російських складах

Українські військові поступово знищують ворожі склади з боєприпасами, готуючи собі плацдарм для контрнаступу. Вони роблять це дуже вправно, тож окупанти зазнають великих втрат та намагаються заховати те, що залишилося.

росіяни регулярно втрачають склади з купою техніки та боєприпасів

Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, українські війська підходять до контрнаступу "красиво".

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Він пояснив, що ЗСУ знищують комунікації ворога, і тим самим не дають йому підтягнути свої склади ближче до фронту. Знищуючи ті об'єкти, які ближче до лінії розмежування, вони переходять до тих, що розташовані трохи далі. Ця "гра" постійно триває.

Росіяни відтягують їх (склади – 24 канал) ще далі, навіть ховають їх на свою територію, вважаючи, що там Україна точно не чіпатиме. Але не завжди так відбувається,

– додав Ступак.

Іван Ступак про те, як ЗСУ ліквідують склади росіян: дивіться відео

Останні успіхи ЗСУ у знищенні ворожих резервів

Українські захисники знищили колону російських танків і пообіцяли відправляти "у космос"ще більше окупантів. У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили епічне відео знищення техніки.

Також наші воїни знищили ремонтну базу загарбників з великою кількістю техніки в окупованому селищі Лотьково на Луганщині. Загалом там було ліквідовано близько 100 одиниць техніки.

Неподалік Бєлгорода вкотре сталася "бавовна". Пожежа спалахнула на одному з російських складів боєприпасів, почалася потужна детонація.

Актуальні втрати ворога у війні проти України

Станом на ранок 20 серпня з початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ ліквідували вже близько 44 900 російських військових. Крім того, на брухт та попіл перетворилися тисячі одиниць ворожої техніки: