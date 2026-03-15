ЗСУ зривають наступ Росії, використовуючи тактику ворога і лякаючи його дронами, – ISW

Росіяни продовжують наступальні дії на кількох напрямків фронту. Українські захисники стримують ворога, завдаючи йому втрат і вибиваючи із зайнятих позицій.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті і дійшов висновку, що українські сили мали успіх на одному з напрямків, а росіяни – на жодному.

Дивіться також Буде весело, – боєць "Рубежу" анонсував, чого чекати росіянам навесні

Де просунулися ЗСУ?

Українські військові утримують позиції або нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.

Геолоковані кадри, оприлюднені 14 березня, показують удари окупантів по українських позиціях у західній частині Різниківки (на схід від Слов'янська). Раніше російські джерела заявляли, що мають там свої позиції.

Сили оборони мали успіх на Слов'янському напрямку / Карта ISW

До слова, речник однієї з українських бригад 14 березня повідомив, що російські війська на Слов'янському напрямку майже повністю вичерпали наявні підрозділи на передовій. Через це командування змушене відправляти в штурми навіть військових із логістичних підрозділів і проводити проникнення малими групами. За його словами:

російські підрозділи отримали поповнення і намагаються поступово збільшувати кількість атак;

багато військових мають низький рівень підготовки;

вони переважно проникають на позиції вночі;

використовують анти теплові накидки, щоб уникати виявлення тепловізорами;

для переправи через річку Бахмутівка застосовують саморобні мости.

Український партизанський рух "Атеш" тим часом розповів, що загарбники відводять техніку глибше в тил через значні втрати. За даними руху: техніку відводять із окупованих Сіверська, Кремінної та Білогорівки, її переміщують у бік Лисичанська та Сєвєродонецька, які розташовані приблизно за 30 – 37 кілометрів від лінії фронту.

Яка ситуація на інших напрямках фронту?