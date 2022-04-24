ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині та знищили понад 70 росіян
Джерело:Оперативне командування "Південь"
На Херсонщині російські окупанти спробували активізуватися. Однак жодного успіху ворог не мав. ЗСУ звільнили 8 населених пунктів та завдали окупантам втрат.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни намагалися безрезультатно провести штурмові дії у напрямку Олександрівки та Таврійського. Також ворог зробив невдалу спробу заволодіти Миколаївкою.
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Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито. Наші підрозділи з позицій спостережних постів відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області,
– мовиться у повідомленні.
Українським героям вдалося знищили 74 окупантів та 13 одиниць техніки. Мовиться про:
- 2 танки;
- систему реактивного залпового вогню;
- 6 одиниць броньованої та інженерної техніки;
- 4 БПЛА-розвідники.
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