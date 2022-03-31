ЗСУ звільнили Ірпінь, але все місто заміноване й під обстрілами ворожої артилерії, – ОВА

Збройні Сили України звільнили від російських загарбників багато населених пунктів Київщини, у тому числі Ірпінь. Попри це російські окупанти не зупиняють обстріли Ірпеня.

Ірпінь під постійним артилерійським обстрілом

Про це заявив глава Київської ОВА Олександр Павлюк. Він повідомив, що досі тривають бої, тому говорити про повернення місцевого населення в Ірпінь – ще дуже рано.

Це важливо Ці кадри має бачити світ: рятувальники показали, як виносять тіла вбитих містян з Ірпеня

Павлюк наголосив, що Ірпінь під постійним артилерійським обстрілом.

Окупанти замінували будинки

Олександр Павлюк заявив, що окупанти замінували багато житлових будинків в Ірпені та прилеглі території.

Ще тривають заходи щодо зачистки нашими силами оборони. Також попереду проведення розмінування силами ДСНС великої території, як у самому місті, так і на під'їзді,

– сказав глава Київської ОВА.

Як зазначив Павлюк, тільки після зачистки, розмінування та перевірки житлових будинків – можна буде говорити про повернення цивільних людей в Ірпінь.

Дивіться також Як проходить зачистка Ірпеня: фото та жахливі подробиці

ЗСУ звільнили Ірпінь від ворога: коротко

До слова – З'явились кадри звільненого Ірпеня: дивіться відео