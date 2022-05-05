ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей

Українські військові продовжують титанічно протистояти російським загарбникам. Так, нашим ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів, розташованих на межі Миколаївської та Херсонської областей.

У четвер, 5 травня, Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення. У ньому повідомили про те, що нашим бійцям вдалося досягнути успіху у протистоянні з російськими військовими.

Читайте також Мінометний обстріл Сумщини, донорська конференція для України: основне за 71 день війни

ЗСУ продовжує звільняти населені пункти від окупантів

Так, стало відомо про звільнення від російських військових кількох населених пунктів. Вони розташовані на межі Миколаївської та Херсонської областей.

Завдяки успішним діям українських захисників і захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Що стосується Південнобузького напрямку, то там ворог не проводив активних бойових дій. Водночас окупанти били по позиціях ЗСУ, а також інфраструктурі регіону. Для цього російські військові завдавали ракетно-бомбових ударів.

Актуальні новини про ситуацію на фронті

Відомо, що за минулу добу ЗСУ вдалося знищити 9 повітряних цілей ворога. Мовиться про 2 ворожі літаки (попередньо винищувачі Су-30), 2 БПЛА типу "Орлан-10", а також 3 крилаті ракети.

Що стосується Донбасу, то там зараз ведуться запеклі бої. Нашим бійцям вдалося успішно відбити 11 ворожих атак. Ба більше, вони приземлили два винищувачі окупантів, а також 2 безпілотники. Тож з кожним днем цього "добра" у росіян стає усе менше.

Пізно ввечері командир оборонців "Азовсталі" записав термінове звернення. У ньому він наголосив на тому, що українські військові продовжують тримати оборону. Але варто розуміти, що на території комбінату ситуація складна, адже кількісно вороги переважають наших мужніх бійців.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що російські військові продовжують нарощувати темпи наступу на Схід. Роблять вони це для того, щоб вийти на межі Луганської та Донецької областей. Саме такою є їхня мета наразі. Тож окупанти наразі не лише перегруповують та посилюють свої війська. Вони ще й працюють над збільшенням матеріально-технічного забезпечення, а також підганяють на позиції нові системи вогневого ураження.

Варте уваги – Нескорені ЗСУ – справжні Боги війни: дивіться відео