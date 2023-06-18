Розбиті всі будинки, всюди трупи окупантів: шокуючі фото звільнених Нескучного та Сторожевого

Українські військові 10 червня звільнили село Нескучне Донецької області, а 11-го – Сторожеве. Однак від населених пунктів мало що лишилося.

Кореспонденти 24 Каналу зробили світлини звільнених сіл. Ці фото приголомшують.

Читайте також Українські захисники звільнили Нескучне на Донеччині: показуємо на карті

Такий вигляд тепер має звільнене Нескучне. 10 червня українські військові відкинули російську армію з цього донецького села.



Який вигляд має звільнене Нескучне на Донеччині / Фото 24 Каналу



Яким було Нескучне до вторгнення

Цей населений пункт є частиною Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Його площа – 1,213 квадратних кілометрів. До вторгнення тут жили понад 600 людей.



Який вигляд має звільнене Нескучне на Донеччині / Фото 24 Каналу

Тепер там жодного мешканця і кожен дім розбитий. На вулицях досі лежать трупи окупантів.

Хто звільнив Нескучне

Прапор над селом Нескучне підняли бійці 7 окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129 ОБр сил Територіальної Оборони ЗСУ.

Контрнаступальна операція відбувалась під командуванням майора Олександра Грищука. За його словами, бої за населений пункт тривали дві доби та лише після цього противник почав відступати.

Фото звільненого Сторожевого

Ще один населений пункт Донеччини завдяки одеським морпіхам вдома. Населений пункт після 15 місяців в окупації звільнили.

До вашої уваги ЗСУ звільнили ще одне селище на Донеччині: прапор України замайорів над Сторожевим



Який вигляд має звільнене Сторожеве на Донеччині / Фото 24 Каналу

Офіційно під час наступу українські військові знищили близько пів сотні росіян. На сільській дорозі згоріла техніка і тіла окупантів, які росіяни кинули тікаючи. Український прапор тут підняли тиждень тому – 11 червня.



Сторожеве звільнили 11 червня / Фото 24 Каналу

Звільняли населений пункт морські піхотинці з 35 окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як зазначили у пресслужбі ОБМП, у результаті зачистки села було знищено близько пів сотні окупантів, а також чотирьох загарбників було взято в полон.

Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини