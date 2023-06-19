ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі, Росія відновила наступ біля Вугледара: карта боїв за 19 червня

Українським військовим вдалося визволити село П'ятихатки в Запорізькій області. Водночас противник активізувався поблизу Вугледара.

Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення. Окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

На яких напрямках наступають російські військові

противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. Окупанти використовували артилерію та завдали авіаударів.ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав. Окупанти завдали авіаудару, а також вели обстріли з артилерії та мінометів.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного, успіху не мав. Російські військові завдали авіаударів, а також вели обстріли з артилерії.

Карта бойових дій біля Спірного

наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Росія завдала авіаудару по Мар'їнці та вела обстріли з артилерії.

Карта боїв в районі Мар'їнки

ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав. Росіяни завдали авіаударів та вели обстріли з артилерії

Карта боїв на Шахтарському напрямку

Що відбувається на інших ділянках фронту

Сили оборони звільнили П'ятихатки

противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка. Також противник здійснив артилерійські обстріли Донецької області.противник продовжує вести оборонні дії. Крім того, росіяни завдають авіаударів та ведуть обстріли з артилерії.оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.противник протягом доби завдав авіаударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області. Окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську, Сумську та Харківську області.

На Півдні під час контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках силами оперативно стратегічного угруповання військ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону повідомила, що українські захисники звільнили П'ятихатки в Запорізькій області.

Вона розповіла, що просування Сил оборони склало 7 кілометрів. За її словами, площа звільнених територій складає 113 кілометрів квадратних.

Показуємо П'ятихатки на карті