Остання ставка Путіна провалилась: ЗСУ поступово звільняють територію на Сході

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти на Сході України. Наші захисники звільнили село Рівнопіль Донецької області, що ламає плани російського диктатора Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, Росія акцентується саме на виході на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.

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"Ламаються усі плани Путіна – захоплення Донецької та Луганської областей, вихід на адміністративні кордони з метою продемонструвати хоча б якусь успішність так званої "спецоперації", – пояснив він.

Окупанти зробили акцент на цих напрямках через попередню роботу для створення псевдореспублік у 2014 році. Також саме там ворогу найлегше було налагодити сухопутні шляхи, постачання своїх військ.

Ситуація на Сході

Іван Тимочко зазначив, що росіяни не мають успіху на напрямках:

Бахмутський – місто не зайняте повністю окупантами, ЗСУ вдало відтісняють їх по флангах, кожного дня відбувається постійне відвоювання територій в районі Бахмута;

Вугледарський – був для ворога теж важливим, однак невдалий для загарбників;

Авдіївський – нещодавно був на піку загострення, але теж безрезультатний для росіян.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив: це не означає, що перемога вже близько. Просування українських захисників – це результат симбіозу розуму, тактики, стратегії та людських переконань.

Зараз відбуваються контрнаступальні дії. З одного боку, промацування ворожих позицій, потужностей. З іншого боку, триває накопичення людського та технічного ресурсу, намагання вивчити у глибину російську оборону. Є просування на всіх напрямках,

– сказав він.

ЗСУ звільнили Рівнопіль: дивіться відео

ЗСУ звільняють населені пункти на Сході