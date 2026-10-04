Україна провела дві успішні наступальні операції, – Зеленський

Українські військові вибили ворога з частини раніше окупованих земель та покращили своє тактичне становище на фронті. Захисникам вдалося не лише повернути контроль над територіями, а й закріпитися на стратегічно важливих висотах.

Про успіхи на фронті президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про успіхи на фронті

За словами глави держави, Україна провела дві наступальні операції з деокупації територій. Перша операція була тривалою, у результаті було звільнено понад 700 кілометрів квадратних.

Друга операція – "Вівальді" – ще триває. Але і вона вже принесла свої плоди. У ході трьох етапів цієї операції Силам оборони вдалося деокупувати до 140 квадратних кілометрів території та суттєво виснажити ворога.

За словами глави держави, українська армія змогла відновити втрачені позиції та суттєво покращити загальне становище на передовій.

Натомість російські окупанти зараз не здатні продемонструвати жодних вагомих результатів безпосередньо на полі бою.

Через це командування ворога змушене перекидати додаткові резерви на Донецький напрямок.

Зокрема, росіяни концентрують свої сили для ймовірного тиску в бік Слов'янська та Краматорська.