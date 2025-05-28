У Швейцарії обвал льодовика знищив 90% гірського села: у мережі показали супутникові знімки

У середу, 28 травня, у швейцарських Альпах сталося сходження льодовика. Потік льоду, бруду та каміння накрив собою майже все гірське село.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на агентство Reuters. Близько 300 місцевих жителів евакуювали напередодні, одна людина зникла безвісти.

Дивіться також Льодовик "поховав" село у Швейцарських Альпах: моторошні кадри моменту обвалу й наслідків

Що відомо про обвал

Експерти, до яких звернулися в Reuters, зазначили, що важко оцінити, наскільки спричинене зміною клімату підвищення температури могло спровокувати обвал – через роль схилу гори, що руйнується.

Окрім того, на кадрах з дрона, які транслювала швейцарська національна телерадіокомпанія SRF, видно величезну рівнину з бруду і ґрунту, що повністю покрила частину села, річку, що протікає через нього, і лісисті схили навколишньої долини.

У мережі показали супутникові знімки села: дивіться відео

Мер Блаттена Матіас Беллвальд на пресконференції пообіцяв відбудувати зруйноване село.

Це жахливо, коли ти втрачаєш свій дім. Я співчуваю жителям Блаттена в цей час,

– написала в Х президентка країни Карін Келлер-Зуттер.

Нагадаємо, нещодавно у швейцарських Альпах біля гори Рімпфішгорн знайшли тіла 5 лижників. Прокуратура розпочала розслідування обставин трагедії. За попередньою інформацією, загиблі займалися скітурингом – видом активного туризму, коли спортсмени підіймаються на вершину на спеціальних лижах, а потім спускаються з неї.