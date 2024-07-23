Найбільша трагедія в історії Ефіопії: зсув ґрунту забрав життя сотень людей

У віддаленому районі південної Ефіопії стався зсув ґрунту. Стихія забрала життя 229 людей.

Місцеві жителі намагаються знайти тих, хто вижив, використовуючи лопати та голі руки. Стихійне лихо стало найбільшою катастрофою такого роду, зареєстрованою в країні.

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Що відомо про трагедію в Ефіопії

У віддаленому районі південної Ефіопії сталася трагедія, що забрала життя щонайменше 229 людей. Зсув ґрунту, що стався в ізольованому гірському районі регіону Південна Ефіопія, спричинив смерть 148 чоловіків та 81 жінки. Це найбільша катастрофа такого роду, зареєстрована в країні Африканського Рогу.

Ґрунт у цій місцевості неміцний, тому, коли трапляються сильні дощі та зсуви, ґрунт одразу стікає на землю,

– розповів виходець із району, розташованого неподалік від місця стихійного лиха.

Як повідомила раніше державна Ефіопська телерадіомовна корпорація, 5 людей витягли живими з багнюки, і вони отримують допомогу в медичних установах. Зсув був спричинений сильними дощами, що пройшлися регіоном в ніч на неділю.

Місцеві жителі носять тіла загиблих на саморобних ношах. Деякі із них загорнуті в поліетиленову плівку.

Федеральна оперативна група із запобігання стихійним лихам була направлена в цей район, щоб допомогти з рятувальними роботами. Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед висловив своє глибоке співчуття у зв’язку з цією трагедією.

Голова комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат також висловив солідарність з народом та урядом Ефіопії.