Це призведе до падіння рейтингу Путіна, – Зубов про приєднання Донбасу до Росії

Пересічний росіянин буде незадоволений приєднанням Донбасу. Адже він має свої проблеми, зокрема йому не виплачують гроші.

Натомість президент Росії Володимир Путін витрачає капітал на свої авантюри. Таку думку висловив російський історик Андрій Зубов в інтерв'ю програми "Теории заговора".

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Зубов: Ситуація Путіна погіршиться

За його словами, всі в Росії знають, що так зване "приєднання" Криму не принесло до жодної радості, окрім морального задоволення.

Півострів, як наголосив Зубов, є знаковим для світу. Водночас з Донбасом інша ситуація: старі шахти, люди без роботи, страх криміналізації.

Це зумовить ще більше падіння рейтингу Путіна,

– вважає історик.

Хтось, як відзначив Зубов, хоче приєднати Білорусь, хтось – Донбас. Але це більше не станеться: "Адже такі "штучки" спрацьовують один раз".

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На думку експерта, у 2014 році вона спрацювала, а у 2021 році і надалі – не спрацює. "Якщо все ж Путін приєднає Донбас до Росії, то станеться те ж саме. Його ситуація все більше погіршиться", – він додав.

Повне інтерв'ю з Андрієм Зубовим: дивіться відео