Зупинений рух поїздів і травмовані люди: у Нідерландах шторм наробив лиха

У Нідерландах протягом останніх двох днів вирує негода зі шквальним вітром і зливами. У регіонах зафіксували навіть торнадо.

Негода завдала значних збитків містам Барендрехт, Херенберг і Зельгем. У містах повалені дерева, обірвані комунікації і пошкоджені авто.

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Торнадо у Нідерландах

Вихори є одними з найнебезпечніших погодних явищ у Нідерландах. Вони виникають десятки разів на рік і мчать над сушею у вигляді стовбура на великій швидкості. Цього разу за день вдалося зафіксувати близько двох десятків таких торнадо.

У деяких містах зупинився рух потягів через повалені дерева та гілки. Залізниця була заблокована між Утрехтом та Амерсфортом. З Роттердаму 21 жовтня також не їздили потяги. Пасажирів закликали скористатися автобусами.

Кілька рейсів в найбільшому аеропорту країни Схіпголі були затримані чи навіть скасовані. Аеропорт радить пасажирам стежити за актуальною інформацією про рейси.

У селі Гронінген водій зіткнувся зі стовбуром дерева, що впав на дорогу. Його на швидкості віднесло у кювет. Чоловік вижив та зміг самостійно вибратися з авто.

Негода у Нідерландах 20 жовтня / Фото AP

Туристичний кемпінг у Зелхемі постраждав від торнадо. Жертв немає, але, за даними регіону безпеки він зазнав "досить великої шкоди".

Працівник кемпінгу каже, що, серед іншого, дерево впало на шале, де в той час сиділи люди. "Гілка дерева пройшла крізь дах. Це диво, що ніхто не постраждав". Крім того, на вагончики падали дерева і зносили караванні тенти.

Загалом страхові компанії отримали 241 повідомлення про збитки. Нищівні вітри найбільше зашкодили на півдні Нідерландів. Наразі погода вже стабілізувалася, а спецслужби приборкують її наслідки.

Шквальний вітер вирує і в Україні