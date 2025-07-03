У ЦПД чітко відповіли, чи зупинили США постачання зброї Україні

Є інформація, що США призупинили постачання зброї до України. Однак західні ЗМІ, які про це писали, не володіють великою кількістю важливих деталей щодо цього.

Певні елементи озброєнь постачаються, а Україна готова купувати у США зброю. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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Певна зброя постачається

Андрій Коваленко зазначив, що є діалог на рівні Міністерства оборони України, Офісу президента з американськими партнерами. Не виключено, що відбудеться розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Велика кількість західних ЗМІ, які подають інформацію про зупинку постачання зброї Україні з боку США, не володіють деталями. Зокрема, немає даних про номенклатури озброєнь у пакетах допомоги, які були ухвалені за часів Джо Байдена, які озброєння вже поставлені, які ще заплановані, коли відбудеться постачання.

Адже є озброєння, яке заплановане на наступний рік, яке вже поставлене і так далі. Деякі журналісти публікують у своїх матеріалах певну номенклатуру.

Але їм не відомі обсяги, які у цих пакетах. Це інформація під грифом. Жоден інсайдер так просто це не розкаже. Тому вийшла така "інформаційна бомба", позбавлена суті. Певні елементи озброєнь постачаються. Президент України озвучував, що певні види озброєння Україна готова купувати. Про це ведеться діалог,

– підкреслив керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Зокрема, Україні потрібно більше систем Patriot, зенітних ракет, бо кількість застосування балістики ворогом зросла. Це питання, які розв’язуються на найвищому рівні. Тому медіа приблизно на 60% не володіють інформацією.

Також потрібно розуміти внутрішню ситуацію у США. У листопаді 2026 року відбудуться вибори у Сенат. Дональду Трампу необхідно показати результат своєї економічної політики.

Більша частина політичного сегмента і загалом суспільства США підтримує Україну у протистоянні з Росією, має протилежний погляд на необхідність підтримки українців, ніж може мати команда Трампа. Вони також можуть використовувати цю історію, щоб надати їй суспільного розголосу, щоб щось протиснути,

– вважає Коваленко.

Крім того, за його словами, США хочуть, щоб їхню зброю купували. Вони не хочуть виходити з протистояння.

Нагадаємо, 2 липня Білий дім оголосив про паузу в постачанні військової допомоги для України. Зокрема, ракет до систем Patriot. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з постачанням оборонної допомоги від США. Український лідер заявив, що зараз на робочих рівнях між Україною та США з'ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки.

Речниця Держдепу Теммі Брюс повідомила, що допомога Україні триває, рішення США не означає повне її припинення. Це, мовляв, лише одна ситуація серед багатьох, і Штати мають ще багато інших потужних варіантів підтримки. Зазначається, що зобов'язання США щодо постачання ракет Patriot залишаються в силі.