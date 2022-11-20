Напевно, не засмагали у січні в Криму, – у Міноборони відповіли на прогнози про "паузу у війні"

20 листопада 2022 , 20:56
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Джерело:

Міноборони

Низка західних військових експертів прогнозують зупинку контрнаступу ЗСУ взимку. Проте з цим не погоджуються у військовому керівництві України.

Іронічну відповідь опублікували 20 листопада у Міністерстві оборони України. Вони дорікнули аналітикам незнанням ситуації в Криму.

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"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – зазначили у Міноборони.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Владімір Путін та його представники не пропонували Україні зробити паузу у війні. Відтак, Єрмак натякнув на підготовку до звільнення Криму.

Ця війна триває. Я впевнений, що кампанія з повернення Криму відбудеться, – зазначив Єрмак.

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Автор: Марія Масюк