У разі виграшу Трампа: чи опиниться під загрозою підтримка України від США

Відбулися передвиборчі теледебати Дональда Трампа та Джо Байдена. Перший здобув підтримку 67% американців, другий – 33%. З огляду на такий результат можна припустити, що Трамп дійсно здатний перемогти на президентських виборах.

І тут постає питання, чи продовжиться фінансування двосторонньої безпекової угоди між США та Україною, яку підписали глави держав на полях G7. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв допоміг 24 Каналу розібратися у цьому питанні.

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Що буде з підтримкою України у разі виграшу Трампа

Олександр Краєв розповів, що фінансування на 2025 рік має бути ухваленим до 1 жовтня. Якщо все піде за планом, то ще до того, як американці підуть на виборчі дільниці, матимемо розуміння, що підтримка США збережеться на наступний рік. У теорії з цим не повинно бути проблем.

Водночас двосторонній безпековий договір уряд Дональда Трампа може розірвати. Але і тут в одному з пунктів зазначено, що будь-які додаткові угоди чи контракти, підписані у межах основного документа, мають втілюватися до кінця, навіть не зважаючи на те, що базовий договір може бути розірваний.

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Щоб на кожний наступний рік отримувати домовленості про тренування, постачання озброєння та гроші, маємо підписувати окремі додаткові договори зі США. Таке фінансування діятиме, навіть якщо Трамп, його адміністрація або будь-хто захоче розірвати двосторонню безпекову угоду. Проблем з цим не має бути, тому що все робитиметься через додаткові угоди, які й так будуть діяти з огляду на наші домовленості,

– констатував експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден визнав, що програв Трампу під час дебатів. Попри поразку, він переконаний, що все ще може його перемогти під час виборчих перегонів. За його словами, він не балотувався б знову, якби не вірив у свою здатність якісно виконувати обов'язки президента.