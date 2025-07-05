Гегсет прикриває некомпетентність: із чим пов'язана зупинка допомоги Україні

Пентагон призупинив постачання зброї Україні. За повідомленням помічників Конгресу та колишнього чиновника, це було одностороннім рішенням міністра оборони Піта Гегсета. Це означає, що він обрав "легкий шлях".

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що байдуже – знав чи ні про це Дональд Трамп. Головне, що Пентагон продовжить військову підтримку Ізраїлю.

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З чим пов'язана зупинка допомоги Україні

За словами військового експерта, Гегсет – не є професіоналом, він та його кар'єра залежать від політичної волі Трампа. Тому він би не дозволив зробити те, проти чого пішов би президент США.

Однак я вірю, що рішення прийняв безпосередньо сам Гегсет. Його викликали об'єктивні обставини,

– сказав він.

Жовтенко зазначив, що тут може бути важлива причина – Гегсет та його команда зіштовхнулись з проблемами щодо матеріально-технічного забезпечення сил США на Близькому Сході після того, як вони допомогли Ізраїлю відбити потужні удари Ірану. Європа свою допомогу Ізраїлю не надає.

Тобто у Гегсета провал у плануванні – сили американців у регіоні не мають чим захищати Ізраїль від майбутніх ударів, які можуть поновитись з боку Ірану. Гегсет не може рапортувати Трампу про те, що він провалив свою логістику,

– пояснив він.

Саме тому міністр оборони США знайшов альтернативу – зупинка військової допомоги Україні, знаючи, що Трамп не буде його "сварити" за це. Військовий експерт додав, що таке рішення не знімає відповідальності ні з некомпетентного Гегсета, ні з самого президента США.