Виникають питання до оригінальності відео, – Братчук про "зупинку" Росією судна у Чорному морі

Росіяни напередодні заявили, що вони буцімто примусово зупинили в Чорному морі судно "Сукра Окан" під прапором Палау. Зробили це начебто для "перевірки". Однак досі є сумніви, чи справді інцидент відбувся.

Цей інцидент нібито відбувся ближче до турецьких берегів. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, однак зауважив, що реакції з турецького боку ще не було.

Читайте більше Горів і був під ударом дронів: що за "Василій Биков", який "зупинив" суховантаж у Чорному морі

"Закінчать як сомалійські пірати"

Міністерство оборони Росії повідомило, що буцімто висадили десант і зупинили судно у фактично піратський спосіб. Згодом росіяни оприлюднили відео зі своїм гелікоптером та присутністю своїх військових на кораблі. На відео видно, що екіпаж примусили сидіти на відкритій палубі.

Окрім того, джерелом цієї інформації є російське міноборони.

У мене виникають запитання щодо оригінальності цього відео. Якщо висадка десанту таки відбулась, то це було в територіальних водах Туреччини,

– наголосив Сергій Братчук.

Зрештою, саме на вимогу Туреччини цивільне судно змінило курс з Ізмаїла до румунського порту "Сулина". Відповіді від міжнародних організацій судноплавства не було, як і офіційних заяв від Туреччини.

"Проведемо паралелі, чим і як закінчили сомалійські пірати. Хто про них зараз чує? Російського Чорноморського флоту не буде в Чорному морі, ось побачите. Власне, доля Росії теж передбачена", – підсумував Братчук.

Офіційно Україна не підтвердила факт зупинки корабля "Сукра Окан".

Сергій Братчук про інцидент у Чорному морі: дивіться відео

"Зупинка" цивільного судна у Чорному морі: що відомо