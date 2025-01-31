Є методи впливу: військовий експерт відповів, як Трамп може завершити війну
- Дональд Трамп може вплинути на Росію, щоб пришвидшити закінчення війни в Україні, використовуючи економічні методи та збільшення військової допомоги.
- США можуть ввести вторинні санкції, збільшити поставки зброї та надати Україні дальнобійні засоби ураження, що може змусити Росію вивести війська.
Дональд Трамп має реальні можливості вплинути на Росію, використовуючи певні механізми. Деякі з них новий президент США вже застосовує.
Полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що у Дональда Трампа є можливість надавити на Росію, щоб швидше закінчити війну в Україні. Він переконаний, що механізми нового президента США можуть допомогти Україні вийти на кордони 1991 року.
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"Є економічні методи, він зараз їх уже застосовує. Наприклад, збільшення видобутку нафти та зниження ціни на нафту. Введення деяких обмежень на економічну діяльність з Росією, які вели до приходу Трампа ті ж Індія та Китай" – сказав Світан.
Він додав, що допомогли у цьому вторинні санкції від США.
Додаткова зброя від США
Також Сполучені Штати можуть вплинути безпосередньо військовим шляхом. Зокрема, збільшити поставки зброї, а також прийняти рішення дати дальнобійні засоби ураження Україні.
Це також однозначно "придавить" Путіна. Йому доведеться відтягувати свої війська, виводити з тих кишень, в які він заліз. Крим – це великий оперативний котел. Треба бути повним ідіотом з точки зору військової тактики, щоб взагалі туди залазити, навіть використовуючи сухопутний коридор,
– додав Світан.
Він пояснив, що сухопутний коридор також "прижатий" до Азовського моря. Це місце нині є проблемним для Росії. Тому у Дональда Трампа дійсно є такі механізми, які можуть пришвидшити закінчення війни.
"Чи буде він їх застосовувати чи не буде, і в якому обсязі – це вже буде залежати від Трампа", – підсумував Світан.