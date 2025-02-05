Україна після війни: який захист для нас намагається побудувати Захід

Дональд Трамп та його команда зосереджені на припиненні активної фази війни в Україні. Водночас питання гарантій безпеки та недопущення нового нападу з боку Росії наразі не порушується.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що питання вступу України до НАТО, принаймні за нинішньої позиції США, не стоїть на порядку денному. Однак це не заважає європейським країнам фактично забезпечувати військову співпрацю України з НАТО, але вже за їхній рахунок.

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За його словами, США можуть покривати не 50% загальних витрат, як зараз, а лише 20%.

Риторика Трампа є очевидною для європейців

"Європейський континент – це не США, для нього Росія є реальною загрозою. Європейці розуміють, що найбільш боєздатна й ефективна армія в Європі – це українська. Трамп, хоча й не надто дипломатично, підштовхує європейців до думки: мовляв, "я зараз зупиняю активну фазу війни, а що буде далі – це вже ваша проблема", – зазначив Рибачук.

Він переконаний, що риторика Трампа стає дедалі очевиднішою для європейців. Тому Україні потрібно докладати максимум зусиль, щоб вибудовувати партнерські відносини, а не сподіватися, що на Трампа можна якось вплинути.

Яке покарання має понести Росія

Команда Дональда Трампа націлена на те, щоб укласти угоду у визначений нею термін, але Україні, ймовірно, доведеться піти на певні поступки. Водночас немає жодної гарантії, що після досягнення угоди про припинення вогню Росія не відновить агресію.

У чому саме полягають ці гарантії? На які конкретні дії готовий піти Трамп? Поки що він демонструє на прикладі інших сусідів, що може діяти рішуче і що краще не ставати йому на заваді. Але ми не чуємо і не бачимо жодних його спроб показати Путіну, що на нього чекає,

– сказав Олег Рибачук.

Він додав, що раніше йшлося про можливий тиск на енергетичному ринку. Утім, досі не зрозуміло, наскільки Трамп готовий тиснути на Росію, щоб гарантувати неможливість повторення агресії.

Другий важливий момент – яким чином Росія має заплатити за свою агресію? Що, просто припинити стріляти – і все? І ми повернемося до звичного життя? А як щодо компенсацій, замороження активів, кримінальної відповідальності міжнародного злочинця Путіна та його уряду? Про це взагалі не йдеться,

– зауважив Рибачук.

Він також наголосив, що українські спецслужби, навіть після підписання угоди про припинення активної фази війни, продовжуватимуть розшукувати російських злочинців. Для таких злочинів не існує строку давності чи можливості уникнення відповідальності.

"Вони мають озиратися щоразу, коли виходять на вулицю. Але нам потрібно серйозно працювати з тими, хто не усвідомлює небезпеку безкарності російської агресії", – підсумував Олег Рибачук.