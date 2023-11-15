На переговорах Байдена та Сі однією з ключових тем буде Україна
Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться в США під час проведення саміту форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Політики говоритимуть й про Україну.
Відповідну інформацію журналістам підтвердив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на борту Air Force One 14 листопада. У Офісі Президента України також переконані, що тема України у розмові лідерів буде однією з ключових, пише 24 Канал.
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Про що говоритимуть Байден та Сі на зустрічі
Розмова ще не відбулась і я не хочу забігати наперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні й президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії,
– заявив Кірбі.
Він пояснив "Голосу Америки", що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Київ та сприяти просуванню бачення президента України Володимира Зеленського щодо справедливого миру в Україні.
За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, однією з тем розмови буде ситуація на Близькому Сході. Кірбі підтвердив, що США вітатимуть можливості, щоб Китай захотів бути корисним в наданні підтримки Ізраїлю, необхідної для його захисту, а також для надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.
Що кажуть про перемовини в Україні
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив в ефірі телемарафону, що немає жодного сумніву, що тема України буде однією з ключових тем обговорення в рамках зустрічі на полях саміту АТЕС Байдена та Сі.
Тому що сьогодні війна в Україні якраз і закладає, тобто фінал війни в Україні якраз і буде закладати ці відносини міжнародні, в яких ми будемо з вами перебувати в наступні певні політичні цикли. 10, може, 15, може 20 (років – 24 Канал) в залежності від того, як потужно програє Росія. Чи не програє Росія. Якщо вона максимально потужно програє, тоді у нас із вами 50 років, наприклад, є, і це достатньо важливо для того ж Китаю,
– заявив Михайло Подоляк.
За його словами, Китай не зацікавлений як Росія у зламі сьогоднішнього міжнародного простору, адже Пекін має інтерес, щоб були відповідні правила, але щоб вони мали суверенне право виглядати так, як виглядають.
"Це не Росія. У Китаю немає зовнішньої агресивної політики в такому обсязі, який є в Росії. Для Росії зовнішня агресивна політика – це спосіб існування", – пояснив радник Єрмака.
Він сказав, що Китай наразі перетягує на себе функції, які ще вчора виконувала Росія, адже Москви як глобального гравця вже не існує.
"І тому, що Китай зацікавлений в певній стратегії свого розвитку, то мені здається, що можна буде обговорити ті правила, де Росія не буде існувати як країна, яка щось там може комусь запропонувати", – запевнив Подоляк.
Коротко про зустріч Байдена зі Сі
- Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться у Сан-Франциско, де й проведуть перемовини. Потім політики побувають на щорічному саміті форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
- До речі, це перший візит китайського лідера в США за останні 6 років. Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі запевняв, що Байден обговорить зі Сі війну між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази, підтримку США України в її боротьбі з російською агресією.
- Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів, що Китай хоче домовлятись зі Сполученими Штатами про збалансованість інтересів, тому що Пекіну також неприємно тривале затягування війни. Ба більше, наслідки цієї зустрічі суттєво вплинуть на геополітичну ситуацію у найближчі роки.