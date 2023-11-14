Китаю не дуже б цього хотілось: чи може Сі вплинути на позицію Путіна у війні

В США 15 листопада має відбутися зустріч президента США Джозефа Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна. Одною з тем, яку вони обов'язково будуть обговорювати, – війна в Україні. Проте залишається відкритим питання, чи залежна так сильно Росія від Китаю, щоб Пекін мав можливість вплинути на Москву щодо припинення її агресії проти України.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що Росія сама себе ставить в залежність від Китаю, коли відвертається від Заходу та переорієнтується на Схід.

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Пекін зробив з Москви свого васала

Водночас якщо Китай буде наполягати на тому, що його не задовольняє війна Росії проти України, а також риторика Москви навіть щодо можливості використання ядерної зброї, то він може застосувати свої важелі впливу.

Варто звернути увагу на те, що Росія мінімізувала свої погрози застосувати ядерну зброю. Раніше неодноразово з'являлись витоки в ЗМІ, що Китай дуже негативно ставиться навіть до можливості використання ядерної зброї Росією. Це також стосується можливостей провокації на Запорізькій АЕС.

Значною мірою Китай якраз пояснював Росії, де пролягає небезпечна межа, яку не варто перетинати,

– пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Так само стосовно війни в Україні Сі Цзіньпін буде розмовляти з Владіміром Путіним, мовляв, якщо він хоче залишитись при владі, йому бажано полишити територію України і далі вже говорити про компенсації. В іншому випадку буде ризик того, що ця війна завершиться зміною влади в Росії.

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Чи готова Росія до перемовин

"Насправді Китаю не дуже б цього хотілось, виходячи з тих стосунків, які в нього є з Росією. Адже фактично Пекін зробив з Москви свого васала. А тому зміна влади в Кремлі може вплинути на стосунки Росії з Китаєм", – зазначив Ус.

Китай може наголошувати на тому, що чинній російській владі для того, щоб утриматись, буде необхідно полишити Україну якнайшвидше. Проте чи дослухаються в Кремлі до цих "рекомендацій" Пекіну – навіть попри залежність Росії від Китаю?

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до перемовин, попри те що вона про них благає. Але ж росіяни "благають" про припинення бойових дій і при цьому вони візьмуть все, що забажають. Така позиція не влаштовує Україну і наших партнерів, і сподіваюсь, що Китай це також пояснить Росії", – наголосив Іван Ус.

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