Згадали про Україну: Трамп розповів, про що говорив із Байденом в Білому домі

В Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа та Джо Байдена. Вони обговорили передачу влади, війну в Україні та на Близькому Сході.

Повідомляє 24 Канал з посиланням New York Post. Також Трамп очікує зустрітися із Байденом перед своєю інавгурацією 20 січня.

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Про що говорили Трамп та Байден

За словами Трампа, він та президент Джо Байден "обидва справді були раді бачити одне одного" під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Знаєте, це було довго, це було довго. Це була велика робота з обох сторін, і він виконав дуже хорошу роботу щодо агітації та всього іншого. У нас дійсно була дуже гарна зустріч,

– заявив Трамп під час телефонного інтерв'ю, залишаючи Вашингтон.

Два президенти США обговорили перехід влади, який має відбутися 20 січня. Перед пресою Трамп заявив Байдену, що це буде "настільки гладко, наскільки це можливо".

Республіканець також зазначив, що процес добору посадовців на свій другий термін "йде дуже гладко". Він також додав, що республіканська перехідна команда та Білий дім Байдена підтримують "дуже, дуже добрі стосунки".

Серед інших тем, які обговорили Трамп та Байден – війна в Україні та на Близькому Сході.

"Я хотів – я запитав його думку, і він мені її дав. Крім того, ми також багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося, і що він думає. І він дав їх мені, він був дуже добрий", – заявив Трамп.

Трамп також заявив, що він і Байден очікують зустрітися знову безпосередньо перед його інавгурацією, на якій чинний президент-демократ вже пообіцяв бути присутнім.

"Овальний кабінет такий гарний, і я з нетерпінням чекаю повернення", – сказав він.