Трамп може зустрітись з Путіним: чи будуть переговори успішними, залежить від одного

Президент Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін боїться Дональда Трампа, адже той здатен зупинити війну. Майбутній президент США та російський диктатор можуть зустрітись, але для цього Трампу потрібно підготуватись.

Він має мати важливі важелі впливу, наприклад, економічний тиск на країну-агресорку та посилена допомога Україні. Таку думку 24 Каналу висловив колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн, зауваживши, що це змусить Путіна піти на поступки.

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Ключ до успіху переговорів Трампа та Путіна

За словами колишнього посла, Трамп – невідома територія, що дає йому певні важелі впливу. Тому досить ймовірно, що російський диктатор нервує через те, що може зробити майбутній президент США. Можливо, що й сам Трамп ще немає стратегії щодо війни проти України.

Однак Трамп має варіанти, один з них – посилення тиску на Росію. Він говорив про ідею зустрічі з Путіним, тому йому потрібні мати важелі впливу – збільшення американської підтримки та посилення тиску на російську економіку,

– наголосив він.

Російська економіка є Ахіллесовою п'ятою країни-агресорки, тому Трамп міг би ще більше посилити санкції, особливо щодо експорту нафти, та посилити вторинні санкції, щоб перешкодити третім країнам надавати всі види послуг для Росії.

Я б радив Трампу не поспішати зустрічатися із Путіним, бо перед цим він має підготувати не тільки "пряник", а й "великий батіг". Якщо Трамп це зробить, у нього може з'явитися шанс переконати Путіна поступитися, якщо ні, то зустріч буде провальною,

– зауважив Лайн.

Він зазначив, що США не може нав'язати Росії мирну угоду, адже Кремль все одно продовжуватиме війну, щоб не принижуватись перед Трампом. Путін захоче довести, що він чогось досяг у обмін на величезні втрати російських життів і ресурсів, у нього буде можливість сказати США "ні".

Вищезгадані важелі впливу, на думку колишнього посла, не означатимуть, що Путін здасться Трампу, однак тоді США матимуть сильнішу позицію на перемовинах.

Тому неможливо змусити Путіна, але потрібно його переконувати. І переконувати його не пропонуючи винагороду, а продовжуючи тиснути на нього,

– сказав він.

Лайн додав, що російського диктатора справді можна буде переконати, якщо Путін серйозно занепокоїться, що не може досягати швидкого прогресу у війні, що прогрес, якого росіяни досягли останнім часом на лінії фронту, був повільним, а економічна ситуація в Росії погіршується.

Через ці фактори диктатор шукатиме вихід з ситуації. Це не означає, що це змушує його здатися. Однак це дає йому стимул погодитися на припинення вогню,

– підкреслив колишній посол.

До речі, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що коли обраний президент США поспілкується з російським диктатором, то усвідомить, що неадекватний Путін хоче закінчити війну виключно у рамках свого особистого сценарію. Через це позиції щодо фіналу війни США, України, Великої Британії та інших країн мають бути синхронізовані.