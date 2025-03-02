"Чому він цього не сказав?": республіканець жорстко розкритикував Трампа

Під час зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський намагався пояснити важливість гарантій безпеки для України після закінчення війни. Замість того, щоб його вислухати та надати опору, президент США обрав протилежну риторику.

Трамп допустився багатьох помилок щодо зустрічі, але основна стосувалась саме безпеки України. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що США мали б відчувати вину за помилки минулого.

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Основна помилка Трампа та зустрічі

За словами громадського діяча, зустріч Зеленського та Трампа справді була жахливою. але не катастрофічною.

І США, і Україна мали позитивні очікування, планували підписати угоду про корисні копалини. Трамп перед цим навіть змінив риторику та "забув", що назвав президента України "диктатором" та зустрів Зеленського особисто перед входом у Білий дім.

На думку Пінкуса, Трамп допустився багатьох помилок – зустріч не варто було транслювати по телебаченню. Крім того, справедливий мир, про який весь час говорив президент США, – це повернення окупованих територій України. Тому наша країна і хотіла отримати підписання угоди про корисні копалини, в якій би були гарантії безпеки.

Я здивований, чому Трамп опирається надавати гарантії. НАТО – непотрібне, але гарантії хтось же повинен дати. За логікою, Зеленський правий на всі 100%

– наголосив він.

Громадський діяч зауважив, що на зустрічі США мали б згадати Будапештський меморандум. Тоді Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в обмін на слабкі гарантії безпеки. Трамп біг би просто попросити вибачення, але воно зараз коштує життя тисячі українців.

Ну відчуйте вину, друзі (США – 24 Канал). Скажіть, що ви винні, тому зараз берете Україну під свій дах, чого не зробили ні у 2014 році, ні у 2022 році. Трамп повинен був це сказати. Однак він грає роль не захисника, а посередника, який хоче, щоб і Росія, і Україна пішли на поступки,

– підкреслив Пінкус.

Він зазначив, що Зеленський намагався пояснити Трампу, що з диктатором Владіміром Путіним не може бути ніяких розмов про мир. Крім того, хід розмови двох президентів на зустрічі в Овальному кабінеті змінив Джей Ді Венс, який всяко підтакував Трампу.

Цікаво, що після зустрічі адміністрація Трампа висловилась, що хоче публічних вибачень від Зеленського для відновлення відносин. На думку Трампа, саме президент України повинен "усе владнати".