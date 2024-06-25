Це абсолютно принципово, – Дуда про результати розмови з Сі Цзіньпіном щодо війни в Україні

Президент Польщі літав до Китаю, аби обговорити з його лідером війну в Україні та шляхи її врегулювання. Дуда повідомив про результати свого візиту до Пекіну.

Понад чотири години тривала зустріч Дуди і Сі Цзіньпіна у різних форматах. Розмова тет-на-тет між двома лідерами зайняла майже годину. За словами польського президента, він пояснив свою точку зору на події в Україні та те, яким має бути мир.

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Основна позиція – незмінність кордонів

Дуда висловив сподівання, що завершення війни в Україні має відповідати принципам міжнародного права.

Ми абсолютно дотримуємося позиції не змінювати кордони – кордони не можна змінювати силою ні в Європі, ні в будь-якому іншому місці у світі. Про це я теж дуже чітко говорив сьогодні на пленарному засіданні,

– наголосив політик.

Зі свого боку лідер КНР кілька разів підкреслив, що Китай хоче миру.

Дуда підкреслив, що він детально пояснив західну думку щодо подій в Україні. "Можу сказати, що нас вислухали", – додав президент.

Він відмовився розповідати подробиці приватної розмови з Сі, втім, зазначив, що це була справді дуже детальна розмова.

Інформація, якою сьогодні володіє президент Сі Цзіньпін, про ситуацію в нашій частині Європи, відносини між країнами, між Росією та країнами-сусідами, з нашого, підкреслюю, погляду, безумовно, деталізована. Нас почули,

– підсумував Дуда.

Крім того, очільник Польщі прокоментував відсутність Китаю на саміті у Швейцарії. Він заявив, що Пекін працює по-своєму і має власну міжнародну, глобальну позицію.