Росія вже не впливає на глобальні процеси: Подоляк підсумував зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
Джерело:Михайло Подоляк
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк висловив "обережний оптимізм" щодо зустрічі президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна, яка відбулася у четвер, 15 листопада.
За його словами, зустріч президентів США та Китаю стала сигналом для світу. Цей сигнал несе новий глобальний порядок та більшу стабільність.
Дивіться також Є вкрай важливий момент: чого очікувати Україні від зустрічі лідерів США і Китаю
Це чудовий сигнал світу — діалог замість конфронтації
За словами Подоляка, переговори лідерів США та Китаю під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва спричиняють "обережний оптимізм".
Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов'язковість правил, стабільність і передбачуваність,
— додав він.
Радник керівника ОП зауважив, що після переговорів Росія остаточно виключена зі списку тих, хто реально впливає на глобальні процеси.
Також він зазначив, що країна агресор майже несуб’єктна та має нульовий вплив. Зокрема, вона робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструмент зовнішньої політики.
Подоляк вважає, що Росія має "огидну репутацію, об яку не можна бруднитися".
"Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", — зауважив він.
Що відомо про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня
- У середу, 15 листопада, лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів у Сан-Франциско. В цей же день відбулася зустріч США та Китаю в рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
- Президенти країн узгодили, що їхня конкуренція повинна бути здоровою та не переростати до глобального конфлікту. Байден відзначив, що переговори були конструктивними та результативними. Сі Цзіньпін заявив, що сторонам слід уникати створення проблем і перетинання кордонів, зокрема, більше спілкуватися та мирно вирішувати розбіжності.
- Лідери обговорили питання війни Росії в Україні, ситуацію на Близькому Сході та позиції щодо Тайваню. Китай та США домовилися відновити військовий зв'язок. Крім того, вони вирішили відновити зустрічі між міністерствами оборони та консультації з військової безпеки на морі, а також розпочати переговори між керівниками командувань.
- Джо Байден заявив, що досі вважає Сі Цзіньпіна диктатором, адже той керує комуністичною країною. Міністерство закордонних справ Китаю відреагували, назвавши слова безвідповідальними та помилковими. Там зазначили, що завжди є ті, що намагаються підірвати відносини.
- Ці переговори важливі, проте чи призведуть вони до проривних рішень, наразі невідомо. Очікувати значущих рішень, особливо щодо Росії, можливо не варто, але це відзначає початок значущого діалогу. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.