Росія вже не впливає на глобальні процеси: Подоляк підсумував зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк висловив "обережний оптимізм" щодо зустрічі президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна, яка відбулася у четвер, 15 листопада.

За його словами, зустріч президентів США та Китаю стала сигналом для світу. Цей сигнал несе новий глобальний порядок та більшу стабільність.

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Це чудовий сигнал світу — діалог замість конфронтації

За словами Подоляка, переговори лідерів США та Китаю під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва спричиняють "обережний оптимізм".

Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов'язковість правил, стабільність і передбачуваність,

— додав він.

Радник керівника ОП зауважив, що після переговорів Росія остаточно виключена зі списку тих, хто реально впливає на глобальні процеси.

Також він зазначив, що країна агресор майже несуб’єктна та має нульовий вплив. Зокрема, вона робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструмент зовнішньої політики.

Подоляк вважає, що Росія має "огидну репутацію, об яку не можна бруднитися".



"Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", — зауважив він.

Що відомо про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня